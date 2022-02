Kanye West craque totalement !

Il demande des excuses à Billie Eilish...

C'est exactement pour ça que Kim Kardashian a demandé le divorce d'avec Kanye West. Le rappeur est plein craquage verbal sur les réseaux sociaux et raconte dingueries sur dingueries après (sans doute) un nouvel épisode de ses troubles bipolaires. Si on ne peut qu'être d'accord avec lui quand il ne veut pas que sa petite fille de huit ans poste des vidéos sur TikTok, le reste est plus dur à entendre, notamment quand il exige des excuses de toute la famille de son ex-femme. Mais là, il vient de faire encore plus fort en demandant à Billie Eilish de s'excuser auprès de Travis Scott sinon il ne montera pas sur la scène de Coachella qui, de toute façon, sera son invité sur la scène du festival qui l'a évincé après la tragédie qui s'est déroulée lors de l'Astroworld...

Tout a commencé quand Billie Eilish a interrompu un de ses concerts à Atlanta pour demander un inhalateur à une jeune femme qui avait des problèmes respiratoires.

"Vous avez besoin d'un inhalateur ? J'attends que les gens aillent bien avant de continuer."

Pourquoi ? Comment ? Kanye West y a vu une attaque déguisée contre Travis Scott. Or, depuis que celui-ci lui a donné l'adresse de la fête d'anniversaire de sa fille, il le défend envers et contre tout. Résultat, il a complètement vrillé... Il a demandé à la chanteuse de s'excuser parce que La Flame est toujours traumatisée par ce qui s'est passé lors de l'Astroworld Festival. Ye a également lancé une bombe concernant sa performance à Coachella dont il est devenu la tête d'affiche à la place de Travis Scott justement...

"VIENS BILLIE, AIMONS-NOUS, EXCUSE-TOI AUPRÈS DE TRAV ET DES FAMILLES DES PERSONNES QUI ONT PERDU LA VIE, PERSONNE NE VOULAIT QUE CELA SE PRODUISE. TRAV N'AVAIT AUCUNE IDÉE DE CE QUI SE PASSAIT QUAND IL ÉTAIT SUR SCÈNE ET IL A ÉTÉ TRÈS BLESSÉ PAR CE QUI S'EST PASSÉ ET OUI TRAV SERA AVEC MOI À COACHELLA MAIS MAINTENANT J'AI BESOIN QUE BILLIE S'EXCUSE AVANT QUE JE PERFORME."