Lil Uzi Vert transporté en urgence à l'hôpital !

Ce n’est pas la news qu’on a envie d’écrire, surtout quand elle concerne un artiste aussi influent que Lil Uzi Vert. Véritable ovni du rap US, le rappeur de Pennsylvanie a marqué la scène hip-hop de la dernière décennie avec un style unique, mélangeant trap, emo rap et expérimentations musicales.

Récemment, Uzi avait pourtant fait l’actualité pour des raisons bien plus musicales : la sortie de "Eternal Atake 2" en novembre 2024, un projet très attendu par ses fans, mais aussi son annonce choc : sa retraite. Après 8 ans de carrière, débutée avec le projet culte "Luv is Rage" en 2016, l’artiste avait exprimé son envie de tourner la page et de laisser une empreinte durable dans l’histoire du rap.

Mais cette fois, c’est une mauvaise nouvelle qui fait les gros titres. Selon les informations rapportées par TMZ, Lil Uzi Vert a été transporté en urgence à l’hôpital dans la nuit de lundi à mardi, suite à un appel passé aux services médicaux pour une "personne malade". Heureusement, le rappeur aurait été conscient à son arrivée aux urgences, où il a passé la nuit en observation.

Pour l’heure, aucune information précise n’a été dévoilée sur la nature exacte du problème de santé. Est-ce une maladie sérieuse ou une autre cause ? Le mystère reste entier, mais les inquiétudes grandissent, et notamment chez ses fans, qui se sont mobilisés en ligne pour lui envoyer des messages de soutien.

En attendant d’en savoir plus, une seule chose à espérer : que Lil Uzi Vert récupère rapidement, et que ce passage à vide ne soit qu’un contretemps passager dans la vie de celui qui a su redéfinir les codes du rap.

