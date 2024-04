Fianso numéro un sur Netflix avec “Le salaire de la peur”

Le film est sorti le 29 mars dernier.

Depuis sa sortie sur Netflix le 29 mars dernier, "Le Salaire de la Peur" est devenu un phénomène mondial. Le 3 avril, le film a même atteint la première place du Top 10 mondial de Netflix. Porté par un casting de choix comprenant Franck Gastambide, Alban Lenoir et Sofiane Zermani, alias Fianso, "Le Salaire de la Peur" est un remake du classique de 1953 signé Henri-Georges Clouzot. Réalisé par Julien Leclercq et Hamid Hlioua, ce thriller s'est hissé au sommet des classements sur la plateforme dans pas moins de huit pays, dont la France, l'Espagne, l'Allemagne et le Brésil. Malgré les critiques mitigées de la presse spécialisée, le public a plébiscité la performance de Sofiane. Un vrai rappeur devenu vrai acteur. D'ailleurs So a récemment répondu aux questions de Mohamed Bouhafsi sur RTL sur les retours qu'il avait du rap game et des fans.

"Le monde du rap, mon monde, mon milieu est très fier de tout ce qui se passe. Il y a énormément de public, de gens qui voient en moi quelque chose et qui m'encouragent, et je les remercie pour ça."

« Le monde du rap, mon monde, mon milieu est très fier de tout ce qui se passe ». @Fianso au micro de @mohamedbouhafsi dans « Focus Dimanche » 📻 pic.twitter.com/P8Y0y3bdWE — RTL France (@RTLFrance) March 31, 2024

Sofiane est fier de lui et il y a de quoi quand on voit le chemin parcouru. Le rappeur et comédien reste l'ambitieux que l'on a toujours connu et c'est une bonne nouvelle pour le cinéma français !