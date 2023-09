Fianso : devenez figurants dans son prochain film

Un casting aura lieu à Argenteuil le 22 septembre prochain.

Après rappeur avec Booba, voici l'occasion de devenir acteur dans le prochain film de Fianso, "Les tigres et les hyènes" dans lequel figurera aussi Olivier Marchal, Géraldine Nakache et Olivier Martinez. Le long-métrage est réalisé par Jérémie Guez à qui l'on doit aussi "Burn Out" ou "La terre et le sang". Son nouveau projet est l'histoire d'un braquage :

Alors qu'il revient tout juste d’Espagne où il multiplie les trafics, Malik apprend à la radio que Serge Lamy, son beau-père qui lui a sauvé la vie lorsqu’il était jeune, vient d’être arrêté par la BRB avec des complices pour un braquage qui aurait mal tourné. Le jour d’ouverture du procès, Iris, l’avocate de Chérif, un des prévenus apparemment accusé à tort, propose un pacte à Malik : accepter un mystérieux et dangereux casse en échange de la liberté de son beau-père et celle de son client. Tiraillé entre le devoir et sa culpabilité vis-à-vis de Serge, Malik finira par accepter cette proposition et monter sur le coup en faisant équipe avec une équipe de braqueurs, tous d’anciens partenaires de Chérif : tous d’anciens malfrats rangés qui vont accepter de se réunir une dernière fois pour un ultime casse.

Et la production cherche des figurants pour ce projet comme l'indique la Gazette du Val d'Oise. A cet effet, un casting est organisé le 22 septembre prochain à Argenteuil afin de trouver des "habitants et riverains d’Argenteuil (tous profils bienvenus)" comme le précisé le média qui décrit également les conditions d'accès au casting.

Attention, le tournage pourra se dérouler jusqu’à 3h du matin. Les figurants seront payés au tarif syndical audiovisuel (figuration 94,94 euros brut par jour). L’accès au casting est bien entendu gratuit. Pour postuler, il faut envoyer les infos suivantes via le site de castprod : nom, prénom, âge, numéro de téléphone, ville de résidence, taille, poids, tour de cou, tour de tête, tour de hanche, taille de veste, taille de chemise, taille de pantalon, pointure. Par ailleurs, il faudra envoyer une photo de plein pied et un portrait récent, ainsi qu’un CV et une bande démo est la bienvenue.

Vous voilà prévenus !