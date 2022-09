Fianso : tous ses projets cinéma sont numéro un !

"Sous emprise" sur Netflix et "Hors saison" sur France Télévisions.

On le sait, Fianso est devenu plus qu'un rappeur. Ce n'est pas d'aujourd'hui qu'il a commencé une carrière d'acteur, que ce soit au cinéma ou au théâtre. Mais il semble que la période lui soit particulièrement propice avec le succès de "Sous emprise" sur Netflix et celui de la série "Hors saison" sur France Télévisions et Salto. Le rappeur/acteur a donc publié un message sur les réseaux sociaux pour remercier son public. Dans la vidéo, il dit :

"Salut, Salaam à tous, on est obligé de faire une petite vidéo, on ne va pas faire les malins, je veux juste vous remercier. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup. On est numéro un sur Salto, la plateforme de France Télévisions et, pour la deuxième semaine, numéro un mondial sur Netflix. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup. beaucoup. Je réponds à une question ou deux, rapidement. Oui, on va faire de la musique et oui, j'ai d'autres projets cinéma. Voilà, je voulais vous remercier de toutes vos réactions, les positives, les négatives, peu importe. Pour tous ceux qui suivent mon parcours, vous savez que je reviens de loin. Et merci d'être là, de ouf. Merci d'être là, de ouf, je vous kiffe, merci 1000 fois. Je vous embrasse. Rendez-vous pour de prochaines aventures."

Un petit message à tous #SousEmprise #NoLimit est Numéro 1 Mondial pour la 2ème semaine consécutive sur @NetflixFR Top 1 dans 45 Pays Top 10 dans 93 Pays #HorsSaison Numéro 1 sur @Salto_fr @Francetele Je vous aime MERCI POUR TOUT ÇA