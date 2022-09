Fianso est numéro 1 sur Netflix avec le film "Sous emprise"

Son premier grand rôle au cinéma.

Fianso est à l’affiche du film "Sous emprise" disponible sur Netflix depuis le 09 septembre. Le rappeur s’est totalement métamorphosé pour ce film qui est un véritable carton sur la plateforme.

Sofiane Zermani de son vrai nom est un artiste aux multiples talents. Si le public le connaît (et l’apprécie) en tant que rappeur, ses performances à la télévision dans la série "Les Sauvages" ou encore plus récemment, au théâtre, pour son rôle de "Gatsby Le Magnifique" ont été salués par la critique. Un artiste aux diverses facettes, qui prouve à nouveau qu’il peut surprendre et se trouver là où ne l’attend pas. En effet, si son clip pour la Shtar Academy faisait la une de l’actualité il y a peu de temps, il fait désormais parler de lui pour un film événement, diffusé sur Netflix.

Le rappeur est l’un des rôles principaux du film "Sous Emprise" réalisé par David M. Rosenthal. Il partage l’affiche avec Camille Rowe et César Domboy. Il y interprète le rôle d’un champion du monde d’apnée No limit qui entame une relation destructrice et toxique avec une de ses élèves, Roxana, qui se lance elle aussi dans la compétition. Un film dramatique, inspiré de faits réels, pour lequel Fianso s’est transformé physiquement. En effet, l’artiste a perdu beaucoup de poids pour ce rôle et a surtout eu une préparation physique intense. Il a même déclaré ne pas avoir eu recours à une doublure pour descendre en apnée à plus de 31 mètres de profondeur. Il expliquait dans une interview pour France Inter :

"Je ne sais pas si les efforts physiques plaisent, mais je les ai faits. La préparation du rôle m’a autant plu que le tournage. Au-delà de sculpter un physique, j’ai vraiment rencontré une discipline qui m’a plu".

Puis ajoute :

"Je n’ai pas abordé ça comme le processus de préparation d’un film. Je suis tombé sur des mecs passionnés qui m’ont fait aimer leur discipline. Donc j’avais à cœur d’être avec les équipes dans l’eau. Ça me tenait à cœur de donner du respect, de l’intérêt et de me dévouer pour être à la hauteur de ces mecs qui en ont fait leur vie".

Des efforts qui ont payé puisque "Sous Emprise" s’est placé à la première place du Top 10 des films Netflix en France et à la deuxième place du top mondial. Une belle performance.

Le film est disponible sur Netflix !