Fianso à l'affiche du film "Sous emprise"

Encore un nouveau rôle pour le rappeur.

La carrière de comédien de Fianso ne cesse de se développer et déjà, de se renouveler. On a pu le voir dans la pièce "Gatsby le magnifique", dans des films où son rôle est sans doute plus proche de sa réalité comme "Frères ennemis" de David Oelhoffen. Cette fois, c'est encore un rôle différent qu'il endosse pour "Sous emprise", un film que l'on pourra voir sur Netflix à partir du 9 septembre prochain. Le rappeur y joue le rôle de Pascal Gauthier, un champion de plongée en apnée et de son amour pour une jeune femme sur fond de compétition d'apnée no-limit. A noter que ce film est inspiré d'une histoire vraie.