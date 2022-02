Fianso veut démocratiser le théâtre

Avec son rôle dans "Gatsby le magnifique".

Fianso ne parle pas seulement de politique ou de rap. Cela fait un moment également qu'il a commencé une carrière prometteuse d'acteur. Si on parle beaucoup de lui ces derniers jours, c'est parce qu'il reprend son rôle dans la pièce de théâtre "Gatsby le magnifique" au Théâtre du Châtelet, à Paris, cassant les codes toujours un peu plus et poussant les frontières toujours un peu plus loin comme il l'a expliqué dans un entretien avec l'AFP dans lequel lui-même se définit comme une "passerelle".

"Je suis à la recherche de nouvelles sensations et le théâtre est l'endroit parfait pour expérimenter et pousser mes limites."

Sofiane a fait ses premiers pas dans la pièce de Francis Scott Fitzgerald en 2018 durant le Festival d'Avignon. Un moment charnière pour Fianso.

"Avignon, ça a été un déclic car c'est là que je me suis prouvé que je pouvais le faire (...). Et c'est là aussi que j'ai prouvé à ceux qui sont venus me voir que j'étais sérieux dans ma démarche."

Ensuite, il remontera sur les planches d'Avignon pour la pièce "La mort d'Achille", un texte inédit de Wajdi Mouawad.

"Le problème du théâtre, c'est qu’une fois qu'on est piqué, c'est très très dur de pas y retourner..."

Fianso aime tellement ça qu'il est prêt à toutes les aventures. S'il a aussi fait ses premiers pas au cinéma et dans une série, les planches sont vraiment quelque chose qui l'attire car il voit un parallèle avec les concerts dont il a plus l'habitude.

"Pour moi, monter sur une scène pour chanter ou pour jouer c'est la même chose. Mais la question que je me suis toujours posée, c'est pourquoi on s'adresse pas au même public. Pourquoi un mec qui va à un concert de rap n'irait pas au théâtre ?"