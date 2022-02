Fianso donne son avis sur la jeune génération

Il a répondu à ses fans...

Malgré son agenda très chargé, Fianso n'hésite pas à organiser des petites sessions questions/réponses avec ses abonnés sur Instagram... C'est comme ça qu'on a tous et toutes pu savoir ce qu'il pensait de la nouvelle génération du rap français :

"Tu en penses quoi du rap actuel ?" demande l’internaute. "Ni oui, Ni non" répond le rappeur. "Je ne me suis toujours pas remis de Lino, Oxmo Puccino, Salif, Le Rat Luciano, Sat l’artificier, Rohff, Akhenaton, etc …"

On comprend vite que pour Fianso, même si tout n'est pas à jeter du côté de la nouvelle génération, il est plus qu'important de bien connaître et ne pas oublier les classiques et les bases. En cela, il rejoint Rohff qui avait tenu peu ou prou le même discours il y a quelque temps prenant ainsi exemple sur Dr. Dre qui expliquait lui aussi ne pas se retrouver dans le rap actuel.

Ça va je suis pas fou ! Le rap est un art pas un ère ... pic.twitter.com/bvbMOsPeET — ROHFF (@rohff) February 7, 2022

En attendant, outre son avis et sa vision de la vie qu'il partage de temps en temps sur les réseaux, Fianso est actuellement en scène sur les planches du Théâtre du Châtelet sur lesquelles il interprète le rôle de Gatsby Le Magnifique et ce jusqu'au 20 février 2022. Il a également été aperçu récemment sur le projet Shtar Academy Saison 2 pour lequel il a tourné un clip dans la prison de Fresnes.

Pour les retardataires, vous pouvez toujours découvrir son troisième album en solo "La Direction", sorti en 2021...