Fianso : "les politiques sont des rappeurs en clash"

Il y a une ambivalence entre Fianso et la politique. Ce week-end, il était l'invité de Léa Salamé et Laurent Ruquier dans l'émission "On est en direct" sur France 2 pour présenter la pièce dans laquelle il joue, "Gatsby le Magnifique" et ne voulait pas vraiment prendre position sur la politique et l'élection présidentielle qui arrive.

« J’ai très envie de dire des choses et on me le réclame très souvent (...) j’aime être un artiste et j’ai juste l’impression de ne pas être à ma place.»



L'art est-il forcément politique ? La réponse de @Fianso et @kevadamsss qui dénoncent la chasse au buzz ⬇️ pic.twitter.com/PSIh3AL5NX — On Est En Direct (@OnEstEnDirectF2) February 12, 2022

Ce matin, il était sur France Inter et sa position avait quand même légèrement évolué et, toujours, avec Léa Salamé, mais il a bien voulu revenir sur ce qu'il pense de la politique et de la campagne présidentielle. Il a aussi appelé les jeunes à aller voter. Donc, il ne veut pas faire de politique, mais, finalement, il s'implique quand même et c'est une bonne chose : le rap a un fort aspect social, c'est une musique qui ne peut pas se tenir loin de ce qui se passe dans la société.

A la question de savoir si la campagne présidentielle lui faisait peur, le rappeur du Blanc-Mesnil a répondu sans détour :

"En ce moment, est-ce que je peux m'exprimer là-dessus ? Elle me déçoit. J'ai l'impression que l'agressivité est plus haute, que la médiocrité est plus présente. J'ai l'impression de voir des rappeurs : ils sont en clash toute la journée, ils font des clips, ils sont accros aux réseaux sociaux... C'est le rap game en fait ! Je pense qu'on mérite mieux. Je ne dis même pas les Français méritent mieux, je dis on mérite mieux. Il y a des débast présidentiels qui sont présentés comme des matchs. Ce soir le match, c'est fou de se dire ça, ce soir le combat, il y a une espèce d'opposition que je trouve bizarre et peut-être que c'est plus marqué là."

Relancé par la journaliste afin de savoir s'il appelle les jeunes à aller voter, Fianso ne s'est pas échappé.

"Complètement. Je le faisais déjà au niveau local, je suis issu du milieu associatif en Seine-Saint-Denis et je le fais encore aujourd'hui, il faut clairement aller voter."