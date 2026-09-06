Par La rédaction

Il suffit parfois de quelques morceaux pour créer un véritable phénomène. Depuis plusieurs années, Luther intrigue autant qu'il séduit une nouvelle génération d'auditeurs.

Un artiste qui cultive le mystère

Luther a rapidement compris que la rareté pouvait devenir une véritable force. Là où beaucoup d'artistes multiplient les interviews, les apparitions et les contenus promotionnels, lui privilégie la discrétion.

Cette attitude participe directement à la fascination qu'il exerce. Le public connaît finalement peu de choses sur l'homme derrière Luther et doit principalement passer par sa musique pour comprendre son univers.

Un rap de la « génération Internet »

Luther appartient à cette nouvelle génération d'artistes dont les univers se sont construits en grande partie sur Internet. Ses premiers morceaux ont circulé sur SoundCloud, avant qu'il ne développe progressivement une identité musicale reconnaissable.

Son esthétique repose sur des productions souvent minimalistes, synthétiques et mélancoliques. Sa voix, volontairement posée et parfois accompagnée d'effets, participe elle aussi à cette ambiance particulière.

Mais réduire Luther à la simple « new wave » serait trop facile. Son rap navigue entre trap, cloud rap, plugg et sonorités électroniques, avec une écriture qui laisse une place importante aux émotions, aux doutes et aux observations du quotidien.

Garçon, le projet qui change tout

En 2022, Luther franchit un premier véritable cap avec Garçon. Le projet lui permet de toucher un public beaucoup plus large et d'installer durablement son nom dans le paysage rap français.

Le titre éponyme devient progressivement l'un de ses morceaux les plus identifiés et participe à l'explosion de sa popularité. L'album finira par être certifié disque d'or, preuve que son univers, pourtant éloigné des recettes traditionnelles du rap grand public, trouve un véritable écho auprès du public.

Dans la foulée, Luther rejoint pleinement l'écosystème de Sublime, le label fondé par Disiz. Il poursuit alors son développement tout en conservant cette volonté de rester difficile à cerner.

EXIT, une nouvelle étape

En 2024, Luther revient avec EXIT. L'album confirme que Garçon n'était pas un simple coup d'éclat.

Des titres comme « Rouge Goron » et « Mossy Cobblestone » prolongent son approche musicale tout en montrant une volonté d'explorer davantage ses sonorités. Le rappeur continue surtout à construire une discographie cohérente, sans chercher à reproduire exactement ce qui a fonctionné auparavant.

Entre les deux projets, Luther apparaît également sur plusieurs morceaux d'artistes de sa génération, notamment Rounhaa, NeS, Selug, ou encore Wallace Cleaver . Ces collaborations ont contribué à l'inscrire dans une scène alternative particulièrement dynamique.

shelf, le prochain grand chapitre

Après plusieurs mois de silence relatif, Luther prépare désormais son retour avec shelf.

Le projet est officiellement annoncé pour le 18 septembre 2026 et devrait compter 15 morceaux.

L'artiste a déjà commencé à dévoiler quelques éléments de ce nouveau chapitre. Les morceaux « creeper » et « seed », sortis le 23 juillet 2026, constituent notamment les dernières pièces dévoilées avant l'arrivée de l'album.

Ces nouvelles sorties arrivent après « L'Horloger » et « Alibi », deux titres qui avaient déjà alimenté les attentes autour de son prochain projet.

Une attente particulière autour de l'album

L'intérêt autour de shelf tient autant à la musique qu'à la manière dont Luther construit son retour. L'artiste communique très peu et laisse ses morceaux parler pour lui. Chaque nouvelle sortie devient donc un événement pour une communauté particulièrement attentive au moindre indice.

Cette stratégie correspond finalement parfaitement à son personnage artistique : Luther ne cherche pas à être partout, il cherche à créer un univers dans lequel son public a envie de rester.

Avec shelf, il va désormais devoir confirmer tout ce qu'il a construit depuis ses débuts. Après Garçon et EXIT, l'enjeu sera de montrer jusqu'où peut aller cet univers singulier sans perdre ce qui fait aujourd'hui sa force.

Une chose est certaine : à quelques semaines de la sortie de shelf, Luther n'a jamais semblé aussi attendu.