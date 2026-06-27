Le rap suisse n'en finit plus de révéler de nouveaux talents. Après l'émergence de figures comme Makala, Slimka, Di-Meh ou Mairo, une nouvelle génération prend peu à peu le relais. Parmi les artistes qui attirent de plus en plus l'attention, Al-Walid s'impose comme l'un des noms les plus prometteurs.

Un artiste façonné par la culture rap

Né et grandi à Genève, Al-Walid découvre très tôt le rap francophone et développe rapidement une passion pour l'écriture. Inspiré par les lyricistes de sa génération comme par les grands classiques du rap français, il forge progressivement son identité autour d'une formule simple : privilégier le fond sans négliger la forme.

Loin de chercher les tendances du moment, il se distingue par une écriture dense, des références multiples et une attention particulière portée à la construction de ses morceaux. Cette approche lui permet de séduire un public de passionnés qui apprécie son authenticité et sa rigueur artistique.

L'indépendance comme moteur

L'une des particularités d'Al-Walid réside dans sa capacité à gérer une grande partie de son processus créatif. Au-delà du rap, il s'intéresse très tôt à la production musicale, à l'enregistrement et à la direction artistique.

Cette polyvalence lui offre une liberté importante dans le développement de ses projets. Chaque sortie est pensée dans les moindres détails, avec une identité cohérente qui reflète pleinement sa vision de la musique.

À une époque où de nombreux artistes s'entourent d'équipes importantes dès leurs débuts, Al-Walid a choisi de construire son univers étape par étape, en gardant un contrôle important sur sa création.

"Y'A UN SOLEIL EN MOI", le projet qui marque un tournant

En 2024, le rappeur franchit une nouvelle étape avec la sortie de Y'A UN SOLEIL EN MOI. À travers ce projet, il expose une facette plus intime de son univers tout en conservant les qualités techniques qui ont fait sa réputation.

Le projet aborde des thématiques variées, allant des questionnements personnels aux réalités sociales qui l'entourent. Salué par les amateurs de rap exigeant, il permet à Al-Walid d'élargir son audience et de confirmer son potentiel auprès d'un public plus large.

Cette sortie constitue un véritable point de bascule dans sa carrière, en installant durablement son nom parmi les artistes à suivre de la scène suisse.

Une réputation bâtie grâce aux freestyles

Si ses projets lui permettent de gagner en visibilité, ses performances freestyle participent également à sa montée en puissance. Au fil des années, Al-Walid s'est forgé une solide réputation grâce à sa capacité à enchaîner les rimes complexes avec une aisance remarquable.

Ses différentes apparitions dans des formats dédiés au rap et sa série de freestyles Big Man Tings ont particulièrement marqué les amateurs de kickage. Son sens du rythme, sa précision technique et sa facilité à varier les flows font de lui l'un des rappeurs les plus respectés de la nouvelle scène romande.

L'un des visages du renouveau suisse

Aujourd'hui, Al-Walid représente parfaitement cette nouvelle génération d'artistes suisses qui participent à l'expansion du rap francophone au-delà des frontières françaises.

À travers ses projets, ses freestyles et ses performances sur scène, il démontre que la Suisse continue de produire des artistes capables de rivaliser avec les meilleurs talents du rap francophone.

Encore en pleine ascension, le Genevois dispose de tous les ingrédients pour s'imposer durablement dans le paysage musical. Une chose est sûre : son nom risque de revenir de plus en plus souvent dans les prochaines années.

Théo Afonso