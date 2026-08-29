Par Théo Afonso

Encore relativement discret dans les médias, ver2gris fait partie de ces artistes qui construisent leur univers loin du bruit. À travers une succession de morceaux courts, directs et profondément personnels, le rappeur développe une identité singulière, marquée par la solitude, les démons intérieurs, la colère et le besoin permanent de transformer ses émotions en musique.

Une musique qui refuse de masquer les failles

Chez ver2gris, l'introspection occupe une place centrale. Ses morceaux ne cherchent pas à construire l'image d'un personnage invincible. Au contraire, l'artiste laisse apparaître ses contradictions, ses doutes et ses moments de fragilité.

Dans "true solitude", sorti le 18 février 2026, il aborde notamment l'isolement et un profond sentiment d'inconfort face au monde qui l'entoure. Le morceau a été produit par IVERRN et illustre cette direction musicale sombre et introspective qui revient régulièrement dans son travail.

Cette dimension se retrouve également dans "animaux", sorti en janvier 2026, où l'écriture mêle visions du quotidien, colère et pensées plus personnelles. Le morceau, produit par Painbyrnflx, confirme une volonté de faire de la musique un véritable espace d'expression plutôt qu'une simple démonstration technique.

"RATURES", l'un de ses premiers morceaux à attirer l'attention

Avant ces sorties de 2026, ver2gris avait notamment dévoilé RATURES, en novembre 2025. Le titre fait aujourd'hui partie de ses morceaux les plus écoutés sur les plateformes et témoigne déjà de l'identité développée par l'artiste.

Son écriture y apparaît particulièrement spontanée, entre ambition, fatigue, rage et remise en question. Le morceau est entièrement produit par Ver2gris.

Cette capacité à passer d'une phrase agressive à une réflexion beaucoup plus intime constitue l'un des éléments les plus reconnaissables de son univers. Le rappeur ne semble pas chercher à lisser son propos : ses textes donnent plutôt l'impression d'être construits comme des pensées qui s'entrechoquent.

Une année 2026 particulièrement active

L'année 2026 marque une accélération importante pour ver2gris. Après "animaux" et "true solitude", l'artiste multiplie les sorties et les collaborations.

En avril, il apparaît notamment sur NUAGES GRIS, un morceau d'Angelo issu du projet "FVCK LE BLUES (vol.2)". Le titre réunit les deux artistes autour d'une atmosphère particulièrement mélancolique et confirme l'existence d'un environnement artistique commun autour d'Alchimia Frequency.

Quelques semaines plus tôt, le 11 mars, ver2gris avait également publié 110e, un format de deux titres comprenant le morceau éponyme avec Oma, ainsi que "l'éolienne". Une sortie courte qui s'inscrit dans une stratégie de publication régulière.

"tangerine woolpit", une nouvelle étape

Le 15 avril 2026, ver2gris franchit une nouvelle étape avec "tangerine woolpit", un EP de six titres réalisé avec Johnny5. Cette sortie constitue l'un de ses projets les plus développés à ce jour et permet d'explorer son univers sur un format plus long.

Cette collaboration confirme aussi que ver2gris ne construit pas son parcours seul. Autour de lui gravitent plusieurs producteurs et artistes avec lesquels il développe progressivement une identité collective, tout en conservant une écriture très personnelle.

La perle de cette été, "copper deposit"

Plus récemment, ver2gris a poursuivi cette dynamique avec "copper deposit", un projet estival conçu aux côtés d'oma et enrichi par la présence de GU1T4R. Une nouvelle collaboration qui vient renforcer les liens artistiques entre ces différents noms et prolonger l'univers commun développé par ver2gris et oma.

Un artiste encore mystérieux, mais déjà identifiable

Il serait encore trop tôt pour enfermer ver2gris dans une case précise. Sa musique navigue entre rap introspectif, sonorités expérimentales et morceaux plus nerveux. Son point commun reste avant tout son écriture, souvent sombre et imagée, ainsi qu'une manière très directe de parler de ce qui l'entoure.

Ver2gris semble faire le choix de construire progressivement son identité plutôt que de courir après une formule immédiatement identifiable. Ses titres courts, ses collaborations et la régularité de ses sorties lui permettent aujourd'hui de poser les premières bases d'un univers cohérent.

Avec une discographie qui s'étoffe rapidement depuis 2025 et plusieurs morceaux déjà remarqués sur les plateformes, Ver2gris fait clairement partie des artistes émergents à surveiller. La suite de son parcours permettra de voir jusqu'où ce rappeur encore discret pourra pousser cet univers aussi personnel que tourmenté.