Fianso chaud pour le retour de 93 Empire !

Par La rédaction

Voilà une annonce qui risque de faire vibrer les amateurs de rap français !

Voilà une annonce qui risque de faire vibrer les amateurs de rap français ! Alors que le premier projet 93 Empire avait marqué les esprits en réunissant de nombreux artistes originaires de Seine-Saint-Denis, Fianso pourrait bien remettre le couvert avec un très attendu volume 2.

Lors d'une récente prise de parole, le rappeur a en effet laissé entendre qu'un retour du projet était sérieusement envisagé. « Il y a beaucoup de chances que je refasse un 93 Empire, car il y a beaucoup d’envie en ce moment », a confié Fianso. Une déclaration qui n'est évidemment pas passée inaperçue auprès des fans.

Un premier volume devenu incontournable

Sorti en 2018, 93 Empire avait créé l'événement en réunissant plusieurs générations et différents visages du rap du 93. Le projet avait notamment rassemblé des artistes majeurs comme Kaaris, Vald, Mac Tyer, Kalash Criminel, Soolking, Sadek, Heuss L'Enfoiré, Landy, Hornet La Frappe, Dinos ou encore Suprême NTM.

À travers cette compilation, Fianso avait réussi à réunir des légendes, des artistes déjà bien installés et des talents en pleine ascension autour d'un même territoire et d'une identité commune. Porté par plusieurs morceaux marquants, le projet avait permis de mettre en lumière toute la richesse du rap de Seine-Saint-Denis, véritable terre historique du hip-hop français.

93 Empire Vol. 2 : une nouvelle génération attendue ?

Pour le moment, Fianso n'a donné aucune date de sortie et n'a dévoilé aucun nom concernant les artistes qui pourraient participer à ce potentiel 93 Empire Vol. 2. Mais sa déclaration laisse clairement entendre que le projet pourrait progressivement prendre forme.

Et si le premier volume avait permis de réunir certains des plus grands noms du département, ce deuxième opus pourrait également faire la part belle à de nouveaux artistes. Depuis la sortie de 93 Empire en 2018, de nombreux rappeurs issus du 93 ont émergé et se sont imposés sur la scène du rap français.

Il y aura donc très certainement du sang neuf si Fianso concrétise ce projet. Entre les artistes historiques, les rappeurs déjà incontournables et une nouvelle génération qui n'était pas encore présente lors du premier volume, 93 Empire Vol. 2 pourrait offrir un tout autre visage à la compilation.

Une chose est sûre : si Fianso décide réellement de relancer 93 Empire, l'annonce pourrait rapidement devenir l'un des événements les plus attendus du rap français. Reste désormais à savoir quels artistes répondront présents pour défendre une nouvelle fois les couleurs du 93.