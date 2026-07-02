Kalash fait le buzz aux côtés de Bad Bunny pour son concert au Vélodrome !

Bad Bunny était de passage au Stade Vélodrome, à Marseille, pour un premier concert en France qui s'annonçait forcément historique. Et pendant l'évènement, Kalash est apparu aux côtés de la star portoricaine !

Il est devenu en l'espace de quelques années un des plus gros artistes de la planète, un des plus influents : on parle évidemment de Bad Bunny, qui a franchi encore plusieurs étapes supplémentaires en 2026. Notamment grâce à son show historique à la mi-temps du Super Bowl, qui lui a donné encore plus de visibilité, lui qui était déjà un des artistes les plus écoutés au monde. Hier soir, il était en concert au Stade Vélodrome à Marseille, et il a surpris tout le monde en ramenant Kalash sur scène !

On a eu droit à un évènement historique hier soir au Vélodrome, avec le tout premier concert de Bad Bunny sur le sol français. Visiblement, le chanteur a kiffé l'expérience, si on en juge par l'énergie d'éployée sur scène pendant toute la durée du show. Mais on a aussi eu droit à un beau moment de complicité entre l'artiste portoricain, et Kalash, tout en grillz, présent dans la fameuse "casita" pendant le concert.

🚨 INCROYABLE



KALASH est présent aux côtés de BAD BUNNY lors du concert de ce dernier au VÉLODROMEpic.twitter.com/lrTkXshrRc — SHADES (@ShadesFrance) July 1, 2026

Un beau symbole pour la musique caribéenne, puisque la Martinique et Porto Rico ne sont qu'à quelques centaines de km de distance et que les deux endroits ont beaucoup d'influences culturelles et musicales en commun. Ça fait donc vraiment plaisir de voir deux artistes très "big" chez eux se rassembler pour faire la fête, d'autant plus que Bad Bunny a vraiment l'air d'apprécier Kalash si on en juge par le "body language" du chanteur.

Un bon coup de promo "surprise" pour Kalash, qui ne va pas cracher dessus, lui qui vient justement de dévoiler un tout nouvel album vraiment bon, "Ex-Voto", il y a à peine quelques semaines !