Bonne nouvelle pour les fans de rap US. Don Toliver vient d'annoncer une nouvelle étape européenne de sa tournée avec un passage très attendu à Paris. L'artiste de Houston investira l'Accor Arena le 25 octobre 2026 pour ce qui s'annonce comme l'un des gros rendez-vous hip-hop de la fin d'année.

Don Toliver confirme son retour en France

Les supporters français de Don Toliver attendaient cette annonce depuis plusieurs semaines. Très populaire dans l'Hexagone grâce à des morceaux comme No Idea, After Party, Private Landing ou encore Bandit, le rappeur américain n'avait plus proposé de véritable concert parisien depuis plusieurs mois.

Cette fois, c'est dans l'enceinte mythique de l'Accor Arena que l'artiste viendra défendre son répertoire. Une salle de près de 20 000 places devenue incontournable pour les plus grandes stars internationales.

Une ascension fulgurante depuis l'ère Cactus Jack

Révélé auprès du grand public grâce à sa collaboration avec Travis Scott sur Can't Say, Don Toliver s'est rapidement imposé comme l'une des voix les plus singulières du rap américain moderne.

Son mélange de trap, de mélodies aériennes et d'influences R&B lui a permis de construire une identité forte. Des projets comme Heaven or Hell, Life of a Don, Love Sick ou encore Hardstone Psycho ont contribué à faire de lui l'un des artistes les plus streamés de sa génération.

Aujourd'hui, chaque tournée de Don Toliver attire des dizaines de milliers de spectateurs à travers le monde, preuve de son changement de statut.

Un show qui promet de gros moments

Réputé pour son énergie sur scène et ses performances visuelles immersives, Don Toliver devrait proposer un spectacle à la hauteur de sa réputation. Les fans peuvent s'attendre à retrouver ses plus grands hits mais également les morceaux issus de ses projets les plus récents.

Au fil des années, ses concerts se sont imposés comme de véritables expériences, mêlant jeux de lumières, scénographies imposantes et communion permanente avec le public.

L'annonce de cette date parisienne s'inscrit dans une nouvelle phase de tournée qui devrait également traverser plusieurs grandes villes européennes après son passage aux États-Unis.

Un rendez-vous à ne pas manquer

Avec cette date du 25 octobre 2026, Don Toliver ajoute un nouvel événement majeur au calendrier rap de l'année prochaine. Entre les tournées des plus grandes têtes d'affiche américaines et l'explosion du rap outre-Atlantique en France, l'Accor Arena devrait une nouvelle fois afficher une ambiance électrique.

Une chose est sûre : les fans français du natif de Houston ont désormais rendez-vous à Bercy pour célébrer l'un des artistes les plus en vue de la scène rap mondiale.