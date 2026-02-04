Travis Scott fait polémique avec ses lyrics sur les implants de Kylie Jenner

Alors que Travis Scott est en featuring sur un des nouveaux morceaux de Don Toliver, il aurait balancé certaines piques au sujet de ses implants mammaires.

Il est un peu en retrait de la scène depuis plusieurs mois, mais Travis Scott travaille dans l'ombre pour faire son retour avec un nouvel album. Un projet solide et marquant, pas comme "Jackboys 2", que tout le monde a oublié 6 mois après sa sortie à l'été 2025. Mais en attendant ce retour avec un nouvel album, l'artiste est apparu sur un des morceaux qui buzze le plus aux States en ce moment : "Rosary", avec Don Toliver, une chanson dans laquelle Travis semble faire des punchlines sur... les implants mammaires de Kylie Jenner !

Don Toliver vient de sortir son 5ème album solo, "Octane", le 30 janvier dernier. Un projet sur lequel on retrouve quelques gros feats, notamment "Rosary" avec Travis Scott, qui commence à faire du bruit notamment à cause du couplet de Travis, dans lequel on peut l'entendre rapper :

She look at me like Scotty, man, that S on my chest Forty-four five C, the way they sit, I need to test

C'est surtout la deuxième phrase qui fait parler : "445 C, la manière dont ils tiennent, je dois tester". Une line qui semble directement faire référence aux révélations faites par Kylie Jenner sur ses implants mammaires, lorsqu'une fan lui avait demandé à quel genre de chirurgie elle avait eu recours : "445 cc, moderate profile, half under the muscle. Silicone!!! garth fisher!!! hope this helps lol". Une phrase qui avait pas mal buzzé, car les célébrités qui ont recours à la chirurgie esthétique ont tendance à cacher ce genre de choses en général, et le côté "sans complexe" de Kylie Jenner avait étonné les réseaux sociaux.

On dirait bien que Travis Scott a beaucoup de mal à oublier les implants de Kylie, car il paraît presque certain que sa ligne est une référence direct à tout ça. Et ça va encore donner un peu plus de crédit au clash de Pusha T à son encontre, qui disait que lorsque la sœur Kardashian/Jenner avait quitté le rappeur, il pleurait toutes les larmes de son corps.