PNL : leur musique dans une vidéo de Kylie Jenner

Sur son compte Instagram, elle partage une vidéo accompagnée de la musique d'"Onizuka".

Quand PNL s'exporte à l'international. Alors que la Fashion Week innonde la capitale française, les stars du monde entier sont venus en masse pour découvrir les tendances de l'année. Le 25 janvier, c'est la Maison Margiela qui clôturait la Fashion Week Haute-Couture. Pour l'occasion, Kylie Jenner a sorti le grand jeu et sur les réseaux sociaux, elle partage sa tenue en l'accompagnant d'une musique que l'on aurait jamais soupçonné : un titre extrait de la discographie de PNL.

Arrivée à Paris le 24 janvier pour le défilé de Jean-Paul Gauthier, Kylie Jenner avait tous les yeux braqués sur elle lors de ces derniers jours. Pour le défilé de la Maison Margiela, elle porte une robe façon sirène, en écailles argentées. Elle humidifie aussi légèrement ses cheveux pour appuyer sur l'effet mouillé et partage alors une série de photos sur son compte Instagram. Le look est bien sûr magnifique sur Kylie Jenner mais ce n'est finalement pas ce qui va attirer l'attention des internautes, en particulier les Français.

Car dans son carrousel de photos, une vidéo s'y cache avec une instrumentale bien connue par les auditeurs de rap français. Pour accompagner son défilé et montrer sa belle robe, Kylie Jenner a choisi "Onizuka" de PNL. Un titre sorti en 2016 dans le deuxième album du duo, "Dans La Légende". A-t-elle spécifiquement choisi ce morceau en clin d'oeil ? Ou l'a-t-elle choisi par pur hasard ? On ne le saura jamais mais en tout cas, c'est une très belle promotion pour N.O.S. et Ademo, qui s'exportent jusqu'aux oreilles de la famille Kardashian/Jenner.