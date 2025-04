Ninho fête ses 29 ans avec un beau cadeau : un triple diamant

Pour son anniversaire, Ninho vient d'être décoré de la plus belle des certifs.

Ninho n'a peut-être que 29 ans seulement, mais il a déjà un background et une discographie d'ancien du rap game. Il faut dire que ça fait déjà plus de dix ans que le rappeur sévit dans le rap français, avec un succès rencontré quasiment dès ses débuts, avec ses mixtapes comme "I.S.P.A.C" (en deux volumes). Toutefois, même les fans les plus hardcore étaient loin d'imaginer à l'époque que NI irait aussi haut dans la musique. Alors qu'il fête son anniversaire aujourd'hui, il vient d'être récompensé d'un triple disque de diamant pour un de ses singles les plus cultes.

On ne va pas faire durer le suspens plus longtemps, d'autant que vous devez tous imaginer de quel titre il s'agit. Ce n'est pas n'importe quel morceau qui est capable d'atteindre le triple single de diamant, ce qui équivaut à 150 millions de ventes ou équivalents streams. Evidemment, il s'agit du titre "Air Max", en featuring avec Rim'K, un morceau extrait de l'album "Mutant", sorti en 2018, du tonton du rap game.

Un morceau qui était un beau passage de témoin entre une tête d'affiche de l'ancienne génération, et la future star de la "new gen", qui a depuis confirmé à plusieurs reprises qu'il était une véritable star actuellement dans le rap français. Pas grand chose à rajouter à ce sujet, on souhaite évidemment un joyeux anniversaire à Ninho, en espérant le voir mettre le feu sur les scènes de tous les festivals dans lesquels il est programmé cet été, bien souvent aux côtés de Niska, puisqu'ils ont sorti un album commun il y a peu de temps.