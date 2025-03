Ninho reste assez flou sur sa fin de carrière : "Si je n'ai pas envie de revenir je ne reviens pas"

Le rappeur fait actuellement une pause dans la musique.

Depuis quelque temps, Ninho semble prendre du recul par rapport à la scène musicale. Bien que l’artiste ait marqué les esprits avec sa participation au titre de Gradur "Free Congo", où il partage l'affiche avec Damso, Kalash Criminel, Youssoupha et Josman, son implication dans le rap semble plus sporadique. Toutefois, il a récemment été aperçu aux côtés de Leto pour un nouveau banger à venir, confirmant qu’il n’a pas totalement disparu des radars.

Preuve que l’artiste reste actif malgré tout, N.I a récemment dévoilé un nouveau clip, "Camp Nou", dans le cadre du projet 77 Degrés. Cette compilation réunit plusieurs rappeurs originaires du 77, tels que RK, UZI, ISK et Timal. Un projet né d’une discussion entre amis, comme l’explique Adamss, producteur de la compilation :

"Un jour, en discutant avec les copains, on a commencé à énumérer tous les rappeurs et toutes les grosses têtes du métier venant du 77. Puis c’est devenu évident, il fallait qu’on crée un projet (…) Ce projet a mis trois ans à aboutir parce qu’on voulait vraiment bosser tous ensemble. Et c’est ce qu’on a pu faire sur le son 77 Degrés."

Bien que Ninho ait également pris part à 91 All Stars, il n’a jamais renié son attachement au 77. Mais au-delà de ses collaborations, son avenir dans le rap reste incertain. Lors d’une interview avec Rap Punchline pendant le tournage de "Camp Nou", il a évoqué les coulisses de sa carrière et ses perspectives d’avenir. Ayant déjà tout prouvé dans l’industrie, il ne ressent plus de pression et laisse planer le doute sur la suite de son parcours. Sa déclaration est sans équivoque :

"Si j’ai envie de revenir, je reviens. Si j’ai pas envie de revenir, je reviens pas."

Un message clair qui montre que Ninho garde la main sur son destin artistique et qu'il ne reviendra que s’il en ressent l’envie. Une déclaration qui risque d’alimenter les spéculations sur une éventuelle pause prolongée, voire une retraite anticipée. Pour l’instant, les fans devront se contenter de ses apparitions sporadiques et espérer un retour en grande pompe… si l’artiste le décide.