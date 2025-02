Ninho joue comme au "Camp Nou" pour 77° Degrés

On peut le dire, avec ce titre, le 77 est honoré de fort belle manière !

Ca fait partie des grosses sorties de la semaine : la compilation 77° Degrés, avec uniquement des artistes du 77, vient de sortir. Et forcément, Ninho a répondu à l'appel pour venir défendre les couleurs de son département, en posant sur plusieurs morceaux, et notamment "Camp Nou", qui vient d'être clippé aujourd'hui. Un titre de pur rap, dans lequel on retrouve presque le NI des début, l'assurance et la maîtrise en plus. Qu'on se le dise : dans un hôtel de luxe, devant la tour Eiffel, ou avec des ultras du PSG, NI est à l'aise partout, et ça fait plaisir de le voir comme ça !