Don Toliver : Fortnite dévoile une map inédite pour la sortie de "Hardstone Psycho"

Les joueurs pourront s'aventurer dans un terrain reprenant l'ADN du nouvel album du rappeur américain.

Pour célébrer la sortie de son nouvel album en grande pompe, Don Toliver annonce une collaboration avec Fortnite. En s'inspirant de l'atmosphère de son projet intitulé "Hardstone Psycho", le jeu vidéo d'Epic Games dévoile une map inédite.

Don Toliver est de retour. Ce vendredi 14 juin, le rappeur américain dévoile son quatrième album : "Hardstone Psycho". Un projet qui emprunte les codes des gangs de bikers. Sur la pochette, l’artiste apparaît brandissant un drapeau aux côtés d’une moto. Il est vêtu d’une veste en cuir "conçue sur mesure par Elliot Evan, apprend-on dans un communiqué, ornée de l’emblématique ‘Hardstone Psycho’". Une direction artistique que Don Toliver décline pour l’occasion. Habitué des collaborations avec des artistes, le jeu vidéo Fortnite s’associe avec l’interprète de "No Idea" pour dévoiler une nouvelle map exclusive. Intitulé "Hardstone" en référence bien sûr au nom de l’album, la map "promet des heures de jeu palpitantes", peut-on lire. Des équipes de huit joueurs s’affronteront sur ce nouveau terrain, où "des groupes de motards rivaux s’affrontent dans des batailles épiques". Disponible depuis le 10 juin, les fans du rappeur et du jeu vidéo peuvent d’ores et déjà profiter de cette carte et ce mode de jeu unique.

Avec "Hardstone Psycho", c’est un retour au rap plus brut que Don Toliver opère. Un an après le très romantique "Lovesick" à l’ambiance soul et R&B, ce nouvel album contient 16 nouveaux titres ainsi que des featurings puissants avec Charlie Wilson et Cash Cobain, Kodak Black, Future et Metro Boomin ainsi que Teezo Touchdown. On retrouve aussi deux fois la présence de Travis Scott sur "Inside" et "Ice Age". Une grosse sortie pour Don Toliver.