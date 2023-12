Eminem : ses streams explosent depuis son passage dans Fortnite

Le rappeur américain réalise sa meilleure période depuis 2020.

Après Ariana Grande, Travis Scott, Marshmello ou bien encore Aya Nakamura, c’était au tour d’Eminem ce samedi 2 décembre de mettre le jeu à Fortnite. Le rappeur américain très discret a choisi le jeu vidéo pour donner un concert exclusif ou pas moins de 20 millions de joueurs se sont réunis. Depuis, c’est la folie sur les plateformes de streaming, où les statistiques de l’interprète de "The Real Slim Shady" s’envolent.

Alors qu’il n’a sorti aucun album depuis "Music to Be Murdered By" paru en 2020, Eminem a véritablement explosé les compteurs malgré une prestation jugée bien trop courte. Le rappeur américain a en effet interprété "Lose Yourself" et "Godzilla" avant de mettre un terme à son show. Pour autant, la performance a conquis de nombreux joueurs qui se sont rués sur les plateformes pour (re)découvrir la discographie d’Eminem. Avec plus de 66 millions d’auditeurs mensuels sur Spotify, il réalise sa meilleure période de streaming depuis trois ans d’après FrenchRapUs et comptabilise aussi plus d’1 million de streams par jour sur huit titres dont "Without Me", "Mockingbird", "Superman" ou encore "Stan".

Un véritable succès pour l’artiste comme pour Fortnite, qui dévoilera le 9 décembre prochain son tout nouveau mode musical avec The Weeknd en tête d'affiche : "Fortnite Festival".