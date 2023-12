Eminem live sur Fortnite devant 10 millions de joueurs !

Une performance qui divise.

Le rappeur américain Eminem a donné ce samedi 02 février un concert virtuel dans le jeu vidéo Fortnite, attirant une audience de 10 millions de joueurs. L'événement, intitulé "The Big Bang Event", a eu lieu dans le cadre de la fin de la saison 4 du jeu. Cependant, il a énormément divisé les fans.

Le concert d’Eminem dans Fortnite 🤯 pic.twitter.com/oCun6GhitB — WRLD (@wrld_mag) December 2, 2023 En quelques petites minutes de show, les gamers et les fans de rap ont pu assister à l'attraction du week-end sur le jeu vidéo : la présence d’Eminem. Les joueurs ont d'abord été réunis sur l'île originale de Fortnite pour assister à des moments clés du jeu, puis ont été entraînés dans une série de portails, inspirés des licences Lego et Rocket League. Le rappeur de Détroit est ensuite apparu et a interprété "Lose Yourself", suivi d’un Eminem géant qui interprétait "Godzilla". C’était déjà la fin du show. A look at the #FortniteBigBang event featuring Eminem 🎮 pic.twitter.com/4s5n000ajv — Complex Music (@ComplexMusic) December 2, 2023

À en juger par les réactions sur les réseaux sociaux, l'évènement semblait bien trop court et pas à la hauteur de celui de Travis Scott, qui avait eu lieu trois ans plus tôt. Il est d’ailleurs le quatrième événement musical majeur dans le jeu, après ceux de Marshmello, Travis Scott donc, et Ariana Grande. Le lien entre le monde du jeu vidéo et celui de la musique continue de se renforcer.