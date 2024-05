Kanye West, Kendrick Lamar, Travis Scott : des centaines de morceaux inédits ont fruité 

Le Rap US est sous le choc.

Alors que l'attention de tous les fans de rap était tournée vers le clash entre Kendrick Lamar et Drake, qui ont entraîné dans leur sillage tous les rappeurs qui avaient envie d'en découdre, une autre actualité vient faire temporairement passer le clash au second plan. Il s'agit d'une fuite massive de données autour du rap, contenant notamment des centaines de morceaux inédits des plus grosses stars du rap game, ainsi que des nouvelles versions de morceaux déjà existants.

La particularité de ces fuites c'est qu'elles ne sont pas publiques : les morceaux ont été mis à disposition dans un groupe d'achat en ligne, ce qui veut dire que vous devez débourser une somme d'argent si jamais vous voulez vous procurer les inédits. Parmi les morceaux qui auraient fuité, on retrouve notamment un featuring entre Travis Scott et Kanye West, "Can U Be" (30 000 dollars pour le morceau, apparemment). On a aussi des versions alternatives de l'album "Testing" d'ASAP Rocky, ainsi que plus de 130 morceaux ou couplets en provenance de Gunna.

Il y aurait également dans les leaks, plus de 40 featurings entre Kanye West et Kendrick Lamar qui ne seraient jamais sortis. C'est là probablement le butin qui rend les gens le plus curieux, car ce sont deux véritables stars du rap. Malheureusement, comme toujours dans ces cas-là, difficile de savoir si les morceaux fuité sont vrais ou entièrement générés par l'intelligence artificielle, puisqu'on a de plus en plus de mal à faire la différence entre les deux.