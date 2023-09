Kanye West : son album avec Dr. Dre leake sur les réseaux

Un projet qui était censé sortir en 2020...

C'est un album qu'on avait oublié d'attendre. "Jesus is King 2", le projet commun entre Kanye West et Dr. Dre vient de leaker dans son intégralité sur les réseaux sociaux. Il s'agit principalement de morceaux de l'album "Jesus is King" sorti en 2019, remixés par Dre et avec l'ajout de nouveaux couplets d'Eminem, Travis Scott, Pusha T, 2 Chainz, Anderson. Paak ou encore Snoop Dogg.

Ye leak // Kanye West - This Is The Glory Featuring Snoop Dogg & Dr. Dre



pic.twitter.com/eC9LOzGGtw — Glock Topickz (@Glock_Topickz) September 26, 2023

Un projet qui donne envie, mais qui ne risque malheureusement de ne jamais voir le jour. Pourtant, le rappeur de Chicago avait annoncé la sortie de cet album dans la foulée de celle de l'original, "Jesus is King". Lors de l'un de ses Sunday Service, il s'était même montré très enthousiaste à l'idée de le partager.

"J'avais l'habitude de passer mon temps à faire des instrus pour être aussi bon que Dr. Dre. Qui aurait pu croire que tout ce que j'avais à faire était un album sur Dieu et Dre viendrait remixer mes sons ?"

A l'époque, une date avait même été programmée au 26 juin 2020, mais aucun album de la part de Ye n'était sorti ce jour-là. Une déception de plus pour les fans de Kanye, malheureusement habitués à ses changements de programme réguliers.

D'après les rumeurs, West serait de toute façon passé à autre chose. Son 11e album serait en effet en cours de préparation, et ne devrait même pas tarder à sortir. Mais comme d'habitude avec lui, on peut s'attendre à tout !