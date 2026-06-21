Le dossier judiciaire de Diddy continue d'évoluer. Alors que le rappeur et producteur purge actuellement sa peine dans un établissement fédéral du New Jersey, les autorités pénitentiaires américaines ont de nouveau modifié sa date prévisionnelle de libération. Une mise à jour qui relance les discussions autour de son avenir judiciaire.

Une nouvelle réduction de peine pour Diddy

Selon les informations mises à jour par le Bureau fédéral des prisons américain, Sean Combs devrait désormais retrouver la liberté le 23 février 2028. Cette échéance a été avancée à plusieurs reprises au cours des derniers mois, alors que la date de sortie initialement communiquée était plus éloignée.

Cette nouvelle modification représente le troisième ajustement enregistré depuis le début de son incarcération. Les autorités n'ont pas détaillé publiquement les raisons précises de cette dernière évolution, mais plusieurs médias américains évoquent notamment sa participation active à différents programmes de réinsertion proposés au sein de l'établissement pénitentiaire.

Son appel est toujours en cours

Diddy continue parallèlement de contester sa condamnation devant la justice américaine. Ses avocats ont déposé un recours afin d'obtenir soit l'annulation du verdict, soit une révision de sa peine. Le dossier est actuellement examiné par une cour d'appel fédérale.

Pour rappel, l'ancien patron de Bad Boy Records avait été reconnu coupable en 2025 de deux chefs d'accusation liés au transport de personnes à des fins de prostitution. En revanche, il avait été acquitté des accusations plus graves de trafic sexuel et d'association de malfaiteurs qui avaient largement dominé l'actualité durant son procès.

Une détention sous haute surveillance médiatique

Depuis son arrivée à la prison fédérale de Fort Dix, dans le New Jersey, chacun des développements liés à son incarcération est scruté de près par les médias américains. Plusieurs rapports indiquent qu'il participe à des programmes de traitement des addictions et à diverses activités destinées à favoriser sa réinsertion.

Malgré cette nouvelle réduction de sa peine théorique, rien ne garantit qu'il quittera effectivement la prison à cette date. L'issue de son appel pourrait encore modifier sa situation judiciaire dans les mois à venir.

Une chose est sûre : même derrière les barreaux, Sean Combs reste au centre de l'actualité américaine, et chaque évolution de son dossier continue de susciter de nombreuses réactions dans l'industrie musicale comme auprès du grand public.