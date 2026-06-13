Snoop Dogg : le maire de Long Beach lui remet les clés de la ville

Un véritable accomplissement pour Snoop Dogg : le maire de Long Beach l'a décoré en lui offrant les clés de sa ville natale, dont il est désormais un ambassadeur officiel !

Lorsqu'on est un rappeur US, l'attachement à une ville, à un quartier, est capital. Le public doit savoir d'où vous venez, histoire de voir si ce que vous racontez colle au décor. Surtout, ce sont d'abord les gens de votre hood qui vous poussent, et vous permettent d'être connu au niveau national, puis mondial. En plus, chaque zone a son style de rap, auquel le public et les collègues artistes s'identifient. Snoop Dogg en sait quelque chose : légende de la West Coast, le rappeur de Long Beach est une icône de son secteur, et il vient d'ailleurs de recevoir les clés de sa ville !

On se disait à tort que c'était déjà fait depuis longtemps : Snoop Dogg a 54 ans, une carrière longue comme le bras, un succès monstre et une reconnaissance mondiale depuis presque 35 ans. Mais il n'avait finalement jamais reçu cette reconnaissance de manière officielle de la part de sa ville. Une erreur désormais réparée, le 7 juin dernier, par le maire de la ville en personne, Rex Richardson. La cérémonie a eu lieu au F&M Bank Amphiteater, une salle de Long Beach, devant 11 000 personnes, avant de donner un gros concert pour l'inauguration de la salle.

Le maire Richardson a posté plusieurs photos de la cérémonie sur Instagram. Sur les photos, on arrive presque à ressentir l'émotion de Snoop Dogg, tête baissée, on dirait presque qu'il se retient de pleurer et on imagine que beaucoup de choses devaient lui passer par la tête. Car les clés de la ville, c'est plus qu'un cadeau symbolique : pour beaucoup de rappeurs, il s'agit d'un accomplissement, d'être reconnu comme une des personnalités qui compte chez eux, en venant d'un ghetto. Même si Snoop n'est pas parfait, et loin d'être un ange, le parcours est respectable ! Félicitations, Uncle Snoop.