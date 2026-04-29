Gradur explique le retard du projet "100% Kongo" : "Il faut gérer les égos des artistes"

Le projet 100% Kongo de Gradur fait partie de ces arlésiennes du rap français dont on entend parler depuis des années sans jamais voir la couleur.

Le projet 100% Kongo de Gradur fait partie de ces arlésiennes du rap français dont on entend parler depuis des années sans jamais voir la couleur. Pourtant, tout semblait bien parti : plusieurs morceaux liés à cette compilation ont déjà vu le jour, comme "Free Congo" ou encore "TITITI", laissant imaginer une sortie imminente. Mais depuis… plus rien. Silence radio total autour de ce projet pourtant très attendu.

Entre-temps, Gradur n’est pas resté inactif. Le rappeur a dévoilé son album "Décennies", un projet dense porté par de nombreux featurings prestigieux avec Ninho, Niska, SDM, L2B, La Fouine, Naza ou encore TiMar. Un casting solide qui a naturellement attiré toute l’attention, au point de faire passer 100% Kongo au second plan.

Alors, le projet est-il abandonné ? Pas totalement. Dans une récente prise de parole, Gradur a tenu à rassurer : la compilation est toujours d’actualité. Mais son retard s’explique par des tensions en coulisses.

« Ça met plus de temps que prévu. Il faut gérer les égos des artistes. Il y a des gens qui s'aiment, et d'autres qui s'aiment pas. »

Une déclaration qui en dit long sur les difficultés rencontrées. Derrière l’ambition de réunir plusieurs artistes autour d’un projet commun en hommage à la RDC, se cachent des problèmes d’égo et des relations parfois compliquées. Des conflits qui dépassent largement le cadre musical.

Et c’est bien là que le bât blesse. Car tant que ces tensions internes ne seront pas apaisées, difficile d’imaginer une sortie rapide de 100% Kongo. Un projet pourtant porteur de sens, censé célébrer les racines et la culture congolaise à travers le rap.

Reste à espérer que les choses finissent par s’arranger. Car au-delà des clashs et des rivalités, l’attente du public est bien réelle. Et un tel projet mérite de voir le jour dans les meilleures conditions, pour rendre hommage à la RDC comme il se doit.