Gradur est revenu foutre le bordel dans le rap français avec la remise en ligne de tous les freestyles "Sheguey" sur les plateformes de streaming. Et en bonus, deux nouveaux épisodes très, très lourds.

Il l'avait promis, à la toute fin de l'année 2024, que 2025 serait une année productive pour lui. On a attendu, longtemps, mais Gradur a fini par tenir sa promesse : tout au long de l'année, on a pu le voir sortir de gros morceaux à droite, à gauche. Pour son projet "Kongo", notamment, qui contient déjà de très gros morceaux même si on ne sait pas quand il sortira. Mais aussi de la nouveauté autour de ses freestyles "Sheguey", qui sont rentrés dans l'histoire. Des freestyles à nouveau disponibles sur les plateformes de streaming, avec deux nouveaux épisodes !

Tous les freestyles "Sheguey" sont donc à nouveau disponibles sur Deezer, Spotify, etc..., alors qu'ils n'étaient jusqu'ici que dispo sur Youtube. C'est l'occasion de redécouvrir "On n'est pas tout seul", "Dani Alves" et évidemment, "Traction". Que des titres qui sont rentrés dans l'histoire du rap FR, à une période où la trap balbutiait encore. Mais on a surtout eu la surprise de voir deux nouveaux épisodes ajoutés à la liste des freestyles "Sheguey" !

En plus de ça, ces deux nouveaux épisodes sont très bons. "Sheguey59" a eu droit à son clip en noir et blanc, à une petite intro chantée, et Gradur y est très en forme : il connait son karaté, comme il le dit lui-même dans le titre. Mais on a un petit penchant pour "Sheguey243", un freestyle bien brutal, qui nous ramène en 2015, avec un clip tourné au Congo. De grosses punchlines, attitude de fou, bref, on valide complètement !