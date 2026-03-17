Lino revient sur le featuring avorté avec Lunatic, et envoie des compliments à Jul

Lors d'une récente interview, Lino est revenu sur tout un pan de l'histoire du rap français, avec ce featuring avorté entre Arsenik et Lunatic, et il a même parlé de Jul.

L'année 2026 a commencé de manière bien triste pour les fans de rap français "old school", avec le décès de Calbo, moitié du groupe Arsenik, le 4 janvier. Une perte qui vient refermer une page légendaire de notre musique, car le groupe est clairement un des plus mythiques de l'histoire du rap FR, et l'album "Quelques Gouttes suffisent" est d'ailleurs considéré par beaucoup comme un des plus grands albums de notre culture. Lino a livré une interview fleuve, et dans celle-ci, il est revenu sur un featuring avorté avec un autre groupe légendaire, Lunatic, et a même envoyé des compliments à Jul !

Lino était de passage au micro du légendaire journaliste Olivier Cachin, pour le compte de la chaîne Youtube "Son-vidéo.com", et le rappeur de Villiers-le-Bel s'est livré comme rarement auprès du journaliste. Beaucoup de sujets ont été abordés dans cet interview de presque une heure, et notamment le featuring avorté entre Lunatic et Arsenik qui aurait dû figurer sur "Quelques Gouttes suffisent".

Lunatic, déjà, c'est des mecs... Je l'ai déjà dit 20 000 fois, c'est des magiciens du rap, donc on a travaillé très tôt ensemble. On aurait dû faire un titre dans l'album "Quelques gouttes suffisent", qu'on n'a pas pu faire, parce que je crois qu'à l'époque Booba est tombé. Et Ali, par loyauté, il s'est dit 'bon, Booba est pas là, c'est un peu relou de faire le titre', et on a compris ! [...] C'est des gars qu'on respecte énormément, on est de la même génération, c'est des tueurs.

Lino a ensuite abordé le sujet de sa carrière solo, en estimant qu'il était un artiste atypique et que, s'il travaillait beaucoup, il était très lent" et aimait bien prendre son temps entre deux projets, et c'est tout à son honneur. Mais il est aussi revenu sur l'épisode du Classico Organisé et de son travail effectué avec Jul à l'époque sur "Légendaire" et "Amour et paix", en envoyant quelques compliments au rappeur marseillais !

J’ai bossé avec JuL sur Classico Organisé. Je suis content quand les petits frères font leurs trucs, c’est important. Après, il y a les appréciations, j'aime, j'aime pas, mais moi ce n’est pas mon boulot.

Lino est dans une vraie optique de partage et d'ouverture avec la nouvelle génération, et c'est clairement ce qui a manqué à beaucoup d'anciens dans les années 2000/2010, une des raisons pour lesquelles le "passage de témoin" entre les anciens et les nouveaux a eu du mal à se faire, et qui fait que certains petits ont du mal à connaître les classiques. Mais heureusement, il reste des artistes comme Lino pour "faire le pont", et on le remercie pour ça, ainsi que pour tous les classiques livrés tout au long de sa carrière !