Ninho décroche un impressionnant nouveau record en France !

Le “Jefe” du rap game frappe encore un grand coup : Ninho est officiellement le premier rappeur français à placer 10 morceaux solos au-dessus des 100 millions de streams sur Spotify.

Avec des hits devenus incontournables, Ninho continue de marquer l’histoire du rap français. Ses classiques : "La vie qu’on mène" (319M) ou encore "Lettre à une femme" (207M) ont largement dépassé le cadre du rap, devenant des références pour un large public.

En plus d'une grande variété de styles, ces dix morceaux, tous certifiés tubes, témoignent de la régularité impressionnante du rappeur : "Dis-moi que tu m'aimes" (121M), plus ancien son de la liste, est sorti en 2016 ! Depuis, Ninho n'aura pas lâché la recette du succès avec "Putana" (194M), "Jefe" (183M), "Goutte d’eau" (180M), "VVS" (133M), "Zipette" (128M), "Un poco" (112M) et enfin "Tout en Gucci" (100M), tout juste entré dans ce club très fermé.

Avec cet exploit, Ninho confirme son statut de patron du rap français. Aucun autre artiste n’a réussi à atteindre un tel niveau de performance en solo sur Spotify. Quelques semaines après ses deux concerts au Stade de France et moins d'un mois après son featuring avec Soolking, "NI" continue de faire parler de lui. Chacune de ses sorties devient un événement. Ce dixième morceau à plus de 100M d'écoutes sur Spotify risque de ne pas être son dernier et prouve bien que le public en redemande.