Soolking et Ninho dévoilent le clip de "C'est fort"

Et si finalement, c'était ça le hit de l'été ?

Soolking a encore frappé un grand coup cette année avec "Africa Jungle part.1". Un projet qui contient de très gros hits, mais ce n'était visiblement pas suffisant puisque l'artiste vient de dévoiler un tout nouveau single, accompagné de son clip. Et autant vous dire qu'on tient un sacré prétendant au titre de hit de l'été : le morceau s'appelle "C'est fort", et il s'agit d'un feat avec Ninho. Forcément, ça va cartonner, surtout quand on entend les premières notes de l'instru démarrer. Le refrain marche lui aussi très bien, bref, un morceau calibré pour être un tube.