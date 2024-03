Ninho réfléchit déjà à ses deux Stade de France

Ninho continue de tout casser. Le rappeur du 91, le collectioneur de certifications est en tournée avec son "Jefe Airlines Tour" partout en France. NI a ajouté un exploit à sa carrière, le Stade de France. Les 2 et 3 mai prochains l'interprète de "la vie qu'on mène" sera à Saint-Denis pour deux shows exceptionnels. Deux dates très attendues puisque les places pour le premier concert sont parties en sept heures avant que l'équipe du rappeur annonce une deuxième représentation, la veille, et que tous les tickets s'écoulent cette fois ci en à peine deux petites heures. Ninho s'est exprimé pour le média suisse DA QLTUR à ce sujet.

"Je me disais qu’avec le temps on arriverait à remplir, mais pas en 7H ni 2H. Je suis surpris comme tout le monde […] Faut que ce soit de bons concerts avant tout. Et je me suis dit que pour 2, la condition physique sera là Je me disais qu’avec le temps on arriverait à remplir, mais pas en 7h ni 2h. Je suis surpris comme tout le monde […] Faut que ce soit de bons concerts avant tout. Et je me suis dit que pour 2, la condition physique sera là."