Ninho marque encore un peu plus le rap français

Il vient d'obtenir son 104e single de platine.

Plus les années passent et Ninho continue son ascension folle au sein du rap game. Alors qu'il dépassait la barre des 100 singles de platine en novembre 2023, le rappeur enchaîne les certifications. Cette semaine, il obtient le 104e single de platine de sa carrière avec un hit paru en 2020 sur "M.I.L.S 3".

Les chiffres parlent d'eux-même. Ninho ne cessent d'enchaîner les certifications et les records dans le rap français. En 2025, l'interprète de "La vie qu'on mène" a rempli deux fois le Stade de France soit 160 000 places vendues en l'espace de 7 heures pour le show du 3 mai 2025 et en 2 heures pour le deuxième spectacle le 2 mai. Un véritable record plus que Ninho est le premier rappeur à réaliser cet exploit. Mais ce n'est pas tout. Cette semaine, d'après le SNEP, le rappeur a décroché le 104e single de platine de sa carrière avec "Problèmes du matin", sorti en 2020 sur la réédition "M.I.L.S 3".

Avec 30 millions de streams, le titre vient donc rejoindre la longue liste des morceaux certifiés : "Intro", extrait également de "M.I.L.S 3", "No Love" en featuring avec Ayra Starr figurant sur son dernier album "NI", "Tout Ira Mieux" sorti en 2016 ou encore "Eurostar" avec Central Cee. Ninho collectionne les singles de platine mais également les disques de diamant. En août dernier, le rappeur du 91 obtenait son quatrième disque de diamant de sa carrière avec "Jefe", sorti en 2021, qui vient s'ajouter aux certifications de "M.I.L.S. 3", "Comme Prévu" et "Destin".