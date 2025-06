Théodort fait sensation aux Solidays en invitant Anyme sur scène

Lors du festival Solidays, le rappeur Théodort a surpris le public en partageant la scène avec le streamer Anyme pour un duo inattendu.

Le festival Solidays, organisé chaque année à l’hippodrome de Longchamp, mêle musique et engagement. Réunissant des dizaines d’artistes et des milliers de festivaliers, l’événement est devenu un rendez-vous incontournable de l’été. Lors de cette édition 2025, qui s’est tenue du vendredi 27 au dimanche 29 juin, les scènes ont accueilli talents confirmés et émergents. Le rap y occupait une place de choix, avec Damso, Gims, SDM, ou encore le jeune Théodort.

Alors que son concert battait son plein, Théodort a interrompu la musique pour annoncer une surprise. Sous les cris de la foule, Anyme est monté sur scène pour interpréter son morceau “Shamballa”. Connu comme créateur de contenu sur Twitch, Anyme est devenu l’un des streamers les plus influents du moment. Bien que ce ne soit pas un artiste à proprement parler, les musiques et créations qu'il compose sont appréciés du public, comme en témoigne le succès viral de “Délichoc pas d’accord”. Sa présence inattendue aux Solidays a déclenché l’enthousiasme du public.

Cette apparition symbolise le rapprochement de plus en plus fort entre les réseaux sociaux et le rap francophone. En invitant Anyme, Théodort confirme sa volonté de représenter une nouvelle génération, à la croisée des cultures. Les extraits du duo tournent en boucle sur les réseaux, preuve que le lien entre le monde des réseaux et la musique se solidifie.