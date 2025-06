Gims annonce une tournée de 47 shows en 2 mois pour cet été !

Gims vient d’annoncer un été record avec pas moins de 47 shows en un peu plus de deux mois ! Un marathon musical qui s’annonce brûlant.

Gims sera présent de partout cet été ! En parallèle de sa tournée "Last Winter Tour", le rappeur a annoncé sur ses réseaux, s’embarquer dans un « Summer Tour Festivals & Showcases 2025 » de 47 dates, du 26 juin au 6 septembre. Le Congolais traversera la France, la Belgique, l'Espagne, le Portugal et le Maroc en 2 mois pour interpréter ses plus grands hits à un maximum de ses fans.

Dernièrement, Gims s’est autant illustré sur la scène musicale qu'en dehors. Son EP "Le Nord se souvient" a connu un succès fulgurant en 2024 et début 2025, certifié triple platine avec des hits "diamant" comme "Spider", "Sois pas timide", "Ciel" et "Ninao". Plus récemment, ses tubes "Contacts" et "Air Force Blanche" ont eux aussi affolé les chiffres. Côté perso, l’artiste a fait parler de lui avec des rumeurs de divorce avec sa femme Demdem.

Malgré une annonce en février évoquant une possible pause après ses succès aux Victoires de la Musique, Gims compte mettre le feu cet été. Il ira même jusqu’à enchaîner deux voire trois shows le même jour sur certaines dates ! Un véritable défi physique et logistique pour le rappeur. Mais vu la ferveur du public et l'engouement actuel, nul doute que les fans seront au rendez-vous.