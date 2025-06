Après le divorce, Gims et Demdem de nouveau aperçus ensemble : le coup de bluff ?

Ca sent le coup monté cette histoire...

On ne comprend plus rien. Officiellement divorcés après 20 ans de mariage, Gims et Demdem viennent tout juste d’être aperçus ensemble, souriants, au Maroc. Une apparition qui relance toutes les théories : séparation bidon ou retour de flamme discret ?

Depuis plusieurs mois, les signes d’une rupture étaient visibles. Demdem avait semé quelques indices sur les réseaux sociaux, laissant entendre que leur couple battait de l’aile. Puis c’est elle qui avait confirmé officiellement la fin de leur histoire.

De son côté, Gims s’était montré très émotif, postant une story Instagram qui avait ému une partie de sa communauté :

"Je regarde nos photos et je me dis t’es tellement belle, dommage que je sois obligé de cligner des yeux, c’est des millisecondes perdues à ne pas te regarder, j’te laisserai jamais t’en aller, où que l’on soit dans n’importe quel multivers tu m’appartiens. Je t’aime."

Une déclaration pleine de regrets… ou de mise en scène ? Car aujourd’hui, tout est remis en question.

Le compte Instagram "Kuntakinté" a récemment publié des photos de Gims et Demdem, ensemble et visiblement complices. Loin d’un couple brisé, les deux ex semblaient partager un moment de calme et de sérénité.

Cette scène relance les soupçons. Déjà, Booba, en plein clash avec Gims, avait exprimé ses doutes. Pour lui, cette séparation sentait la mise en scène dès le départ.

Les internautes n’ont pas tardé à réagir :

"Ça sert à quoi d’inventer d’être divorcé, ils vont pas bien les deux hein"

"Le scam de zinzin"

"Il avait raison Booba, ça sent le coup monteeeeeeyyyy"

Alors, manœuvre médiatique, envie de discrétion ou véritable retour de l’amour ? Difficile à dire. Une chose est sûre : le feuilleton Gims x Demdem continue de captiver l’attention du public. Et dans ce jeu d’apparences, la vérité est encore bien floue.