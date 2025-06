Gims en mode militaire dans "Contact"

Encore un tube de plus pour Gims, on va entendre l'artiste partout cet été.

"Spider" est sorti en mai dernier et depuis, on a l'impression que pas un mois ne passe, et même pas une semaine, sans que Gims nous dévoile un nouveau tube. On dirait bien qu'il a trouvé la recette qui va lui faire squatter les charts pendant toute l'éternité. Et en plus de ça, il se permet même de sortir des clips en milieu de semaine, alors que tous les autres ou presque le font le vendredi. Cette fois, on le retrouve pour le clip de "Contact", extrait de la réédition de son album "Le Nord se souvient". Un morceau entraînant et dansant, avec un refrain qui rentre dans al tête, dans un format tube que Gims maîtrise bien désormais. Pour le clip, en revanche, on part sur un délire militaire, avec des chars, des gars qui font des pompes, et Gims en caporal en train de flex. On vous laisse découvrir tout ça !