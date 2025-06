Voici les 12 rappeurs francophones les plus streamés en 2025 !

Et il y a des beaux noms !

L'année 2025 continue de prouver que le rap francophone est en pleine domination sur les plateformes de streaming. Certains confirment leur légende, d'autres explosent tout juste, et quelques-uns nous ont quittés en laissant un vide immense. Voici le top 12 des rappeurs les plus streamés de l’année, et les raisons de leur succès.

1. Jul – 1,2 milliard de streams

Jul a encore frappé. Avec son projet "D&P à vie", sorti en 2025, il a tout simplement tout arraché : meilleur démarrage de l’année et certification double platine en un mois et demi. Un rythme de sorties toujours aussi fou, une fanbase ultra fidèle, et un son qui rassemble. C’est un ovni dans le rap français, et c’est presque naturel de le voir en tête du classement.

2. Gims – 994 millions de streams

Gims continue d’être inarrêtable. Avec son album "Le Nord se souvient", il enchaîne les hits chaque semaine, et les certifications pleuvent. Malgré ses tensions avec Booba et un divorce médiatisé avec Demdem, le rappeur de la Sexion d’Assaut braque toute l’industrie. Une réussite constante, entre bangers et refrains imparables.

3. Ninho – 723 millions de streams

Après un passage plus discret, Ninho revient fort. Grâce à son projet commun avec Niska, "Goat", et une série de featurings puissants, le "Jefe" revient à ses racines. Il détruit chaque prod, et prouve qu’il n’a rien perdu de sa rage ni de sa technique. Un retour progressif mais fracassant.

4. Werenoi – 566 millions de streams

C’est l’un des noms les plus marquants de cette année… Werenoi, dont le succès a été brutalement stoppé par sa disparition tragique. Son album "Diamant Noir" cartonnait déjà, mais depuis sa mort, ses streams ont explosé. Un talent inachevé, un artiste qui aurait pu aller encore plus loin. Que sa musique vive longtemps.

5. SDM – 479 millions de streams

SDM a changé de cap. Récemment libéré de 92i, il entame une carrière indépendante, mais les traces laissées au sein du label de Booba se font encore sentir. Son album "ALVALM", sorti fin 2024, continue de faire parler. Sa voix grave, ses textes bruts et sa constance lui permettent de briller haut dans le classement.

6. Damso – 442 millions de streams

Damso n’a pas dit son dernier mot. Le rappeur de Bruxelles vient de sortir son album "BEYAH", qui a été Disque d'Or en une semaine et numéro 1 des ventes trois semaines d’affilée. Toujours aussi mystique et profond, Dems pourrait bien être l’homme de l’année si la tendance continue.

7. Tiakola – 384 millions de streams

Le prince de la mélo continue son ascension. En 2025, Tiakola a enchaîné avec trois morceaux en collaboration avec Genezio ainsi que le projet "FARA FARA GANG". Des sons taillés pour l’été, des refrains accrocheurs et une vibe unique : il va clairement grimper dans le classement.

7. Gazo – 384 millions de streams

Gazo reste un pilier de la drill française. Bien que son album "Apocalypse", sorti en décembre 2024, ait reçu un accueil mitigé, il a tout de même rencontré un succès important. La suite ? On l’attend avec impatience. Le roi des ambiances sombres a encore des cartouches.

8. Booba – 317 millions de streams

Booba, toujours là, des décennies plus tard. Même si son dernier projet n’a pas fait l’unanimité, son single "Dolce Camara" avec SDM a tout explosé et résonne déjà comme un classique. Le Duc de Boulogne reste intouchable en influence, même quand la critique s’en mêle.

9. PLK – 314 millions de streams

PLK, le rappeur du 92, continue de s’imposer malgré l’absence de nouveau projet en 2025. Son dernier album, tourne encore fort. Il peut compter sur une fanbase solide et fidèle. Avec un nouveau projet, nul doute qu’il remonterait très vite dans le classement.

10. PNL – 306 millions de streams

Toujours aussi silencieux, toujours aussi puissants. Ademo et NOS n'ont rien sorti depuis "Deux Frères" en 2019, et pourtant, leurs chiffres restent fous. Leur aura, leurs visuels, leurs textes, tout continue d’alimenter le mythe. Point faible trop fort, et c’est peu dire.

11. Hamza – 305 millions de streams

Le Saucegod belge continue de faire la diff. En 2025, Hamza a sorti son nouvel album "Mania", qui a déjà réalisé près de 15 000 ventes en seulement trois jours. Un démarrage très solide qui laisse penser qu’il va rapidement remonter dans le classement. Avec sa recette unique, entre rap, r’n’b et sonorités internationales, il reste un acteur incontournable du game francophone.

Le rap francophone ne cesse de repousser ses limites. En 2025, entre légendes confirmées, tragédies, retours fracassants et newcomers ambitieux, le classement des artistes les plus streamés raconte une histoire riche en émotions.