Gazo de passage en Guinée pour la bonne cause

À l’approche de la tournée des festivals d’été, les rappeurs prennent un peu de recul pour souffler avant de remonter sur scène. C’est exactement ce que fait Gazo en ce moment. L’artiste, qui a récemment dévoilé des morceaux inédits, s’apprête à vivre un été bien chargé. Il est notamment annoncé aux Ardentes ainsi qu’à d'autres festivals majeurs à travers l’Europe.

Mais avant de faire vibrer les foules, celui qui a retourné la Paris La Défense Arena il y a quelques semaines a choisi de s’accorder quelques jours de repos. Un break bien mérité qu’il a décidé de passer dans son pays d’origine, la Guinée. Un retour aux sources qui n’a rien d’anodin, puisque Gazo a profité de ce séjour pour s’engager pour la bonne cause.

L’artiste est allé à la rencontre d’enfants d’un orphelinat, prenant le temps d’échanger, de jouer et de partager des moments sincères avec eux. Une initiative saluée par ses fans, qui ont été nombreux à exprimer leur fierté sur les réseaux sociaux :

« En plus d’être artiste il a vraiment un grand cœur »,

« La fierté du pays »,

« Dès qu’on ramasse, on construit au pays »,

« On est fiers de toi mon Gazo ».