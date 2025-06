Damso relance sa fondation de lutte contre les "minerais de sang"

Le rappeur belge Damso fait son grand retour dans l’engagement humanitaire avec la volonté de relancer sa fondation dédiée à la lutte contre les minerais de sang, exploités aux prix de nombreux conflits violents notamment en Afrique centrale. Après une pause depuis 2019, l’artiste souhaite redonner vie à ce projet qui lui tient profondément à cœur.

Hier, Damso s'est exprimé à propos de son désir de reprendre son combat contre l'exploitation des "minerais de sang", ces précieuses ressources extraites dans des conditions dramatiques principalement en Afrique. Originaire de Kinshasa, le rappeur explique que ce projet lui tient à cœur, en raison de ses racines et son envie d'avoir un impact en dehors de la musique. Il se dit prêt à reprendre la lutte :

"Bon maintenant que j'ai n*qué le game, je vais repartir sur mon projet de 2019"

En effet, le Belge avait déjà lancé cette initiative il y a quelques années avec l’objectif de récolter des fonds pour financer des actions concrètes contre l’exploitation minière illégale. Ce projet avait buté sur des difficultés logistiques et un manque de financements stables, mais cet échec a visiblement servi de leçon à Damso qui aujourd'hui, estime être "mieux renseigné et préparé" et certifie qu'il "ira à fond cette fois-ci".

L'artiste aux nombreux tubes a profité de ses déclarations pour transmettre un message à la jeunesse congolaise, qu'il encourage à devenir "une jeunesse incorruptible". Dans ce message Damso, prône la solidarité et l'union du peuple congolais pour un meilleur futur, afin de prouver que "l'Afrique n'est pas le continent du chaos, mais de la renaissance".

Avec cette nouvelle impulsion donnée à sa fondation, Damso prouve que son engagement dépasse les frontières de la musique. L'artiste prend souvent position dans certains de ses sons, comme dans "Free Congo" il y a quelques mois. Au travers de paroles et d'actions, le rappeur belge réaffirme sa volonté de faire bouger les choses et de soutenir ceux qui en ont besoin.