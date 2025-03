IAM : "Je danse le Mia" devient le plus vieux morceau de rap FR à dépasser 50 millions de streams sur Spotify

Les classiques du rap français sont encore beaucoup écoutés à l'heure du streaming, et ça, ça fait plaisir !

Le streaming est à la fois une bénédiction et une malédiction pour le rap, qu'il s'agisse de rap français ou US. Car évidemment, c'est grâce au streaming que le rap a su s'imposer comme la musique numéro 1 dans le monde. Mais c'est aussi avec le streaming que sont arrivés les soupçons de fraude pour tous les rappeurs, mais aussi les playlists qui peuvent exclure pas mal de monde, et les algorithmes qui "enferment" les auditeurs dans un seul style. On aurait également pu croire que les vieux titres allaient être moins mis en avant, mais "Je Danse le Mia" d'IAM, qui vient de dépasser les 50 millions de streams, prouve le contraire.

En effet, c'est la news du jour qui va faire plaisir aux nostalgiques et aux kiffeurs de rap français de la première heure : "Je Danse le Mia", qui est le premier "tube" de l'histoire du rap FR (puisque Benny B, avec son "Vous êtes fous !", est belge), vient de dépasser les 50 millions de streams sur Spotify. Ce qui en fait d'ailleurs le plus vieux morceau de rap FR à dépasser cette barre symbolique, on espère que ça fera plaisir aux tontons marseillais de IAM, qui continuent à faire du rap.

🚨 IAM passe la barre des 50M de streams Spotify avec « 𝘑𝘦 𝘥𝘢𝘯𝘴𝘦 𝘭𝘦 𝘔𝘪𝘢 » ! 🕺



Il est le plus vieux morceau de RAP FR (1993) à atteindre ce palier ! 👏​



Un classique indémodable ! pic.twitter.com/sEpFgWVYYr — Midi/Minuit (@midiminuit__) March 26, 2025

Un morceau vraiment emblématique de cette époque, qui a marqué le rap français, car il s'agissait d'un des seuls titres à passer en club, où le rap était globalement absent. On espère que bientôt, d'autres classiques, comme "La Lettre" ou encore "La Playa", finiront par atteindre ce stade, même si pour l'instant ces morceaux en sont loin. Même "Ma Benz", le tube par excellence de NTM, morceau bien plus récent, n'est qu'à 40 millions pour le moment.

Une vraie belle perf de la part d'IAM donc, on espère qu'ils vont le jouer lors de leur concert au Vélodrome prévu en juin 2025 !