IAM annonce un Stade Vélodrome !

Une première pour le groupe mythique.

IAM va faire trembler le stade Vélodrome pour la première fois le 28 juin 2025 ! "Les gardiens du rap français" l’ont annoncé ce samedi 20 avril à la fin de leur concert au Moulin à Marseille.

IAM en concert au Vélodrome pour la première fois en juin 2025

IAM, groupe mythique et pionnier du rap français, rejoindra la short list des artistes marseillais qui ont pu se produire au stade Vélodrome comme SCH, Jul ou encore Soprano. Une suite logique et méritée pour l’ensemble de leur carrière. Il faut dire que les fans poussaient ces derniers mois pour qu’IAM puisse se produire dans cette enceinte sportive transformée en salle de concert. Depuis Soprano en 2017, les plus grands artistes marseillais ont eu le droit à une représentation.

Akhenaton a réagi avec émotion en se confiant à l’AFP : "C’est exaltant, on nous le demande régulièrement. Et puis l’OM, que de nostalgie, on arrivait à 15h pour un match à 20h, pour être bien placés et on se prenait le soleil tout l'après-midi en pleine face. Dans le stade, il faut que ça soit une communion."

Shurik’n, autre membre du groupe, parle d’un vrai défi : "Le Vélodrome, c'est un challenge mais ça tombe bien, on aime ça, on n'est pas du style bon, on en a pour deux heures, mets le réveil. On est toujours entrés sur scène avec la pression, dans les petites salles, on y va à la baïonnette, le côté arène, il est toujours présent chez nous" explique-t-il.



Le public marseillais aura donc enfin le droit aux tubes "Je danse le Mia", "Petit frère" ou encore "Nés sous la même étoile", en grand format.