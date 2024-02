C'est un extrait de son album " HHHistory"

IAM s’adresse à ses ennemis, posé sur un "CBR", un extrait de son album " HHHistory". Dans la vidéo, le rappeur se trouve devant une troupe de moutons, comme pour dire que quoi que ses ennemis fassent, ils sont et et resteront toujours derrière lui. Leurs coups bas, leur hypocrisie ne fera que le renforcer. Et donc ils ont intérêt à ne pas essayer de faire quelque chose contre lui puisque c’est peine perdu.