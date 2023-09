Quand le père et le fils collaborent ensemble !

Quand le père et le fils sont réunis, la magie est évidente. Sur "Once Upon a Time", IAM convie JMK$ qui n'est autre que le fils d'Akhenaton. Un beau passage de flambeau qui s'accompagne d'un clip en direct d'un studio, avec aussi des images d'archives du célèbre groupe marseillais.