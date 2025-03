Gims dans le top 20 des plus gros artistes du monde entier

Une performance inédite pour un artiste français : il est même devant d'énormes stars comme Rihanna ou Chris Brown.

En France, son trône est peut-être un peu contesté, surtout dans le rap game. Car entre le clash avec Booba, qui dure depuis des années maintenant, et le fait que Gims ne fasse quasiment plus de rap à proprement parler (beaucoup de chant dans ses derniers morceaux), on peut se dire qu'il est difficile de mettre Gims sur le trône du rap game. Peut-être pas le plus grand rappeur, donc, mais certainement le plus gros artiste français du moment, et ça fait plusieurs années que ça dure. Même à l'étranger, ça commence à se voir, lui qui est dans le top 20 des plus gros artistes mondiaux.

On vous voit venir : comment on décide qu'un artiste fait partie des 20 plus gros artistes mondiaux ? Eh bien, nous, on ne décide rien du tout, ce sont les chiffres qui parlent. En effet, le Global Digital Artist Ranking a dévoilé son classement. Il s'agit d'un classement qui place les artistes en fonction de leurs performances sur les plateformes digitales. Et à ce petit jeu, Gims se retrouve donc 20ème, une place incroyable pour un artiste francophone.

🚨GIMS figurait hier dans le top 20 du Global Digital Artist Ranking



20ème artiste aux meilleurs performances sur les plateformes digitales DANS LE MONDE 🌎



Devant des artistes comme Karol G, Ariana Grande, Rihanna ou encore Shakira pic.twitter.com/l0vvWUQK82 — RapFrActus 🟡 (@RapFrActus) March 4, 2025

Sur les premières places, on retrouve évidemment des monstres de l'industrie, comme Bad Bunny, à la première place, lui qui est saigné dans toute l'Amérique latine. En deuxième position, on retrouve Kendrick Lamar, puis Lady Gaga, The Weeknd, Billie Eilish, Drake. En ce qui concerne les artistes rap/RnB, SZA est actuellement à la 10ème place, PartyNextDoor à la quinzième, et Gims à la 20ème, donc. Incroyable, quand on sait que derrière lui figurent des grandes stars comme Ariana Grande, Karol G, Doechii, Linkin Park, Coldplay, Chris Brown ou encore Rihanna.

Une très belle perf de la part de l'ancien leader de la Sexion d'Assaut, qui sera d'ailleurs en interview sur Générations ce vendredi 7 mars ! Un rendez-vous à ne pas manquer pour les fans de l'artiste.