Gims arrive bientôt en interview sur Générations !

Gims va venir tout vous dire sur les antennes de Générations, après ses succès incroyables des derniers mois.

Déjà plus de 20 ans que Gims est dans la musique, dont plus de dix en solo. Forcément, avec une carrière aussi longue, on ne peut pas faire l'unanimité auprès de tout le monde, et l'ancien leader de la Sexion d'Assaut a un personnage qui est parfois assez clivant. Mais malgré tous les reproches que certains ont pu faire au chanteur, les faits sont là : en 2024/2025 encore, l'artiste a tout raflé, avec des tubes qui ont tourné partout et des chiffres de ventes affolants. On a une excellente nouvelle pour ses fans : Meugi va venir répondre à nos questions lors d'une interview pour Générations !

La dernière fois qu'on l'avait vu dans nos studios c'était il y a environ 10 ans, pour "Mon cœur avait raison" et ça s'était évidemment super bien passé. On est ravis de retrouver Gims cette semaine, dans une interview assez dense, en deux parties, qui sera diffusée le vendredi 7 mars pendant l'émission de Jeff, entre 20h et 21h.

Ce sera l'occasion de discuter avec Gims de ses succès récents, comme "Spider", "Ciel" et plus généralement de son projet "Le Roi du Nord", sorti cet hiver, et qui continue de cartonner. Mais aussi des Victoires de la Musique, lui qui a été récompensé en tant qu'artiste masculin de l'année 2025. Pour tous les fans de Gims et aussi les curieux, on se donne donc rendez-vous le vendredi 7 mars, entre 20h et 21h sur nos antennes. Quant à nous, on en profite pour se remater son ancienne interview, disponible ci-dessous, pour mesurer tout le chemin parcouru depuis !