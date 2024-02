Usher : les chiffres fous de sa performance au Super Bowl

Ses compteurs de streams s'affolent !

Comme Rihanna, The Weeknd ou Dr. Dre et ses acolytes avant lui, Usher bénéficie à fond de l'effet Super Bowl. Depuis son passage au Super Bowl LVIII Halftime Show, le natif d'Atlanta a vu les chiffres de streams s'envoler, son show agissant comme une piqure de rappel pour un public qui s'est soudain souvenu qu'il possédait une cargaison de tubes ! Résultat, les compteurs des plateformes s'affolent.

La légende du R&B a vu ses streams augmenter de 550 % sur Spotify après sa performance record de dimanche 11 février, qui a été vue par plus de 123 millions de personnes, ce qui en fait la deuxième audience télévisée la plus élevée de l'histoire des États-Unis derrière l'alunissage de 1969, autre chiffre incroyable de cette prestation mémorable.

En plus de cette augmentation de 550%, quatre des succès d’Usher ont connu une augmentation de 1 000% de leurs streams. La plus forte augmentation concerne le morceau "Caught Up", qui a connu une augmentation de 2 000 %. Son tube "Yeah" sorti en 2009 a vu ses streams augmenter dans le monde entier et il est actuellement 9e du classement américain de Spotify.

Usher qui n'a pas été rétribué pour sa performance durant le Super Bowl en récolte désormais les fruits... Car en plus du streaming, son show à la mi-temps du match de football américain lui a permis de programmer plus de dates de sa tournée "Past Present Future" passant de 24 à 44 et plus de 360 000 tickets ont déjà été vendus ! C'est l'effet Super Bowl !

Enfin, dernier chiffre à prendre en compte mais non des moindres, la performance d'Usher a été vu par 123,4 millions de téléspectateurs américains. CNN précise que c'est la plus grosse audience de l'histoire de la télévision américaine après les premiers pas de l'homme sur la lune en juillet 1969 qui a eu une audience comprise entre 125 et 150 millions d'Américains devant leur poste.

Conscient de la chance qui lui a été donné, Usher s'est fendu d'un message de remerciement à ces milliers de téléspectateurs. Dès lorsn on comprend mieux l'emballement de ses chiffres de streaming...