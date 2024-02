Usher : découvrez son incroyable performance lors du Super Bowl !

Il a mis le feu !

Les Kansas City Chiefs ont remporté le Super Bowl cette nuit à Las Vegas en venant à bout des 49ers de San Francisco en prolongation. Mais ce qui nous intéresse au premier plan, c'est le show qui s'est déroulé à la mi-temps. Après Rihanna, Dr. Dre ou The Weeknd ces dernières années, c'est Usher qui était au programme de cet événement à la portée mondiale. Il a donc mis le feu lors du Super Bowl LVIII Halftime Show en prenant soin de faire venir de nombreux invités spéciaux comme Jermaine Dupri, Alicia Keys, H.E.R., Will.i.am, Lil Jon et Ludacris pour un incroyable spectacle !

Le spectacle qui a eu lieu ce dimanche au Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada, a permis au natif d'Atlanta de rendre honneur au R&B. Pour cela, il a interprété un medley de ses tubes comme "Caught Up", "U Don't Have To Call" et "Love in This Club". Mais ce sont ses morceaux avec des invités qui ont fait passer le spectacle à un niveau supérieur. Alicia Keys l'a rejoint Usher pour une interprétation de "If I Ain't Got You" et "My Boo" avant que Jermaine Dupri n'arrive pour l'épauler sur "Confessions, Pt. II". L'artiste de 45 ans s'est ensuite lancé dans un mix magistral de "Burn" et "U Got It Bad" tandis que H.E.R. et Will.i.am étaient les prochains à rejoindre la fête. Usher a clôturé le spectacle de la mi-temps avec Lil Jon et Ludacris qui l'ont rejoint pour une performance électrisante de leur single sorti en 2001 "Yeah !".

A consommer sans modération !